МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили Рыбное в Запорожской области

Населенный пункт освобожден силами военнослужащих группировки войск «Восток».
2025-11-09 12:06:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также сообщается, что бойцы ВС РФ нанесли поражение двум механизированным бригадам и двум бригадам теробороны, а также штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Яблоково, Гуляй Поле и Новое в Запорожской области, а также Великомихайловка и Нечаевка Днепропетровской области. В результате противник потерял до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ 8 ноября нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #запорожская область #потери ВСУ #группировка войск «Восток»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 