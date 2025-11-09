ВС РФ освободили Рыбное в Запорожской области

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также сообщается, что бойцы ВС РФ нанесли поражение двум механизированным бригадам и двум бригадам теробороны, а также штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Яблоково, Гуляй Поле и Новое в Запорожской области, а также Великомихайловка и Нечаевка Днепропетровской области. В результате противник потерял до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ 8 ноября нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.