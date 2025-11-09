Криптобизнесмен Долгих погиб в аварии со спорткаром в Москве

В Москве в результате ДТП на Международном шоссе погиб криптобизнесмен Алексей Долгих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Автомобиль Lamborghini врезался в столб и загорелся на Международном шоссе, погиб криптобизнесмен Алексей Долгих», - уточнил собеседник агентства.

Как сообщили в столичной прокуратуре, ДТП произошло ночью, 9 ноября. Водитель спорткара наехал на препятствие, после чего автомобиль перевернулся и загорелся. В результате трагедии погибли два человека.

Точная причина инцидента не установлена. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органах.