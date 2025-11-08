МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве началось прощание с телеведущим Николаевым

Среди пришедших проводить телеведущего в последний путь была певица Зара, которая благодаря телеконкурсу «Утренняя звезда» смогла обрести признание и славу.
Глеб Владовский Любовь Фёдорова 2025-11-08 13:23:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.

Проститься со знаменитым ведущим пришли не только его поклонники, но и коллеги по цеху, а также многие звезды телевидения и кинематографа. Среди провожающих в последний путь замечены, в том числе, певица Зара, которая благодаря телеконкурсу «Утренняя звезда» смогла обрести признание и славу.

«Я в 13 лет принимала участие в его проекте "Утренняя звезда". Этот конкурс легендарный. Он открыл столько звезд. Он (Николаев - Прим. ред.) ко всем нам относился по-отцовски. Кажется, что такие люди должны жить вечно», - вспоминала народная артистка России.

Напомним, советский и российский телеведущий скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Журналист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

С 2015 года Николаев входил в состав жюри Всероссийского вокального конкурса «Звезда». За выдающиеся заслуги на отечественном телевидении советской и российской эпох он получил две премии Союза журналистов России, орден Дружбы и звание народного артиста России. В знак признания его вклада в развитие телевещания у подножия Останкинской башни в «Галерее звезд» установлен памятный знак с именем Юрия Николаева.

#Москва #юрий николаев #троекуровское кладбище #прощание #похороны
