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ВС РФ освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР

Операцию провели подразделения группировки «Центр» в ходе наступления.
2025-01-19 12:04:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили населенный пункт Воздвиженка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий.

Также военнослужащие группировки нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах десяти населенных пунктов ДНР.

Потери противника в зоне ответственности группировки за сутки составили: до 535 боевиков, три бронетранспортера - M113 американского производства и Pasi производства Финляндии - четыре боевые броне машины, 10 автомобилей, а также пять артиллерийских орудий.

Также Минобороны сообщило о нанесении ударов по инфраструктуре военных аэродромов врага. Также поражены скопления живой силы и техники противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #ДНР #освобождение #воздвиженка
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