Российские войска освободили населенный пункт Воздвиженка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий.

Также военнослужащие группировки нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах десяти населенных пунктов ДНР.

Потери противника в зоне ответственности группировки за сутки составили: до 535 боевиков, три бронетранспортера - M113 американского производства и Pasi производства Финляндии - четыре боевые броне машины, 10 автомобилей, а также пять артиллерийских орудий.

Также Минобороны сообщило о нанесении ударов по инфраструктуре военных аэродромов врага. Также поражены скопления живой силы и техники противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов