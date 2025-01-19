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Восемь человек погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа

Израильская армия ударила по объектам в северной и центральной части анклава.
Сергей Лебедев 2025-01-19 11:58:47
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

В воскресенье утром израильская армия нанесла удары по объектам в северной и центральной части сектора Газа. Это произошло на фоне невыполнения палестинским движением ХАМАС условий сделки о прекращении огня. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля продолжает действовать и наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа», - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что представители ХАМАС пока не выполнили свои обязательства и не предоставили списки женщин-заложниц, которых планируется освободить.

По данным телеканал Al Aqsa, в результате сегодняшнего удара израильской армии погибли восемь человек. Ранения получили 25 палестинце.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ приступил к выводу техники из центра города Рафах.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС
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