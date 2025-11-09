Силовики задержали подозреваемого во взрыве газа в Тульской области

Сотрудники правоохранителей органов задержали подозреваемого в обрушении многоэтажки в Тульской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Уточняется, что задержанный самостоятельно демонтировал заглушку внутридомового газового оборудования. Как итог, квартиру заполонил газ, который он поджег с помощью зажигалки.

«Вследствие вышеуказанных действий обвиняемого произошкл хлопок газовоздушной смеси», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что 37-летнему подозреваемому предъявили обвинение по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом».

Ранее сообщалось, что СК РФ установил подозреваемого в причастности к взрыву газа в многоквартирном доме в Тульской области.