Силовики задержали подозреваемого во взрыве газа в Тульской области

По данным следствия, местный житель самостоятельно снял заглушку внутридомового газового оборудования, после чего устроил поджог газа.
Глеб Владовский 2025-11-09 11:47:52
© Фото: СК РФ

Сотрудники правоохранителей органов задержали подозреваемого в обрушении многоэтажки в Тульской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Уточняется, что задержанный самостоятельно демонтировал заглушку внутридомового газового оборудования. Как итог, квартиру заполонил газ, который он поджег с помощью зажигалки.

«Вследствие вышеуказанных действий обвиняемого произошкл хлопок газовоздушной смеси», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что 37-летнему подозреваемому предъявили обвинение по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом».

Ранее сообщалось, что СК РФ установил подозреваемого в причастности к взрыву газа в многоквартирном доме в Тульской области.

#в стране и мире #Тульская область #СК РФ #Взрыв газа #Обрушение дома
