СК установил подозреваемого во взрыве газа в Тульской области

СК РФ установил подозреваемого в причастности к взрыву газа в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, уточняет RT.

«Следователями установлены обстоятельства частичного обрушения многоквартирного дома в Куркине и причастное к хлопку газовоздушной смеси лицо. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого», - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел утром 8 ноября. По словам очевидцев, из одной квартиры доносился запах газа.

Жильцы вызвали аварийную службу. Прибывшие специалисты решили перекрыть подачу газа, и в этот момент раздался взрыв.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Трое из них были госпитализированы.