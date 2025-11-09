Лавров: у европейцев проснулись инстинкты пиратов в вопросе российских активов

У европейцев, при попытке изъять российские активы, начали пробуждаться старые инстинкты колонизаторов и пиратов. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Такие действия - открытый обман и грабеж. Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов» - подчеркнул дипломат.

Министр иностранных дел также отметил, что законного способа изъять активы России не существует. Он также отметил, что не все в Евросоюзе разделяют позицию по их конфискации. Противники этой инициативы понимают, какие последствия ожидают еврозону как территорию экономической деятельности.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию воспользоваться замороженными активами РФ для финансирования Украины. Отмечается, что Брюссель не видит никаких гарантий и брать на себя ответственность не хочет.