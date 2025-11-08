МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕК не убедила Бельгию использовать активы РФ для помощи Украине

Брюссель остается непреклонным в своей позиции.
Константин Денисов 2025-11-08 16:03:25
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию воспользоваться замороженными активами РФ для финансирования Украины. Об этом сообщает Belga.

«В пятницу представители Еврокомиссии встретились с бельгийской делегацией, чтобы обсудить этот вопрос. Обсуждение было конструктивным, но не смогло развеять правовые и финансовые опасения, высказанные Бельгией», - говорится в публикации.

Поскольку ЕС израсходовал свои резервы, вопрос помощи Киеву в 2026 году остается открытым. Европейские страны не хотят выделять средства из своих внутренних бюджетов.

Согласно инициативе ЕК, из российских активов предполагалось выделить 140 млрд евро в качестве кредита Киеву. При этом возместить его должна была бы Россия в случае репарационных выплат.

Брюссель не видит никаких гарантий и брать на себя ответственность не хочет. Кроме того, в Бельгии опасаются, что экспроприация активов РФ повлечет за собой огромные репутационные потери европейской финансовой системы.

#в стране и мире #Украина #Бельгия #кредит #Еврокомиссия #активы РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 