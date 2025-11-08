ЕК не убедила Бельгию использовать активы РФ для помощи Украине

Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию воспользоваться замороженными активами РФ для финансирования Украины. Об этом сообщает Belga.

«В пятницу представители Еврокомиссии встретились с бельгийской делегацией, чтобы обсудить этот вопрос. Обсуждение было конструктивным, но не смогло развеять правовые и финансовые опасения, высказанные Бельгией», - говорится в публикации.

Поскольку ЕС израсходовал свои резервы, вопрос помощи Киеву в 2026 году остается открытым. Европейские страны не хотят выделять средства из своих внутренних бюджетов.

Согласно инициативе ЕК, из российских активов предполагалось выделить 140 млрд евро в качестве кредита Киеву. При этом возместить его должна была бы Россия в случае репарационных выплат.

Брюссель не видит никаких гарантий и брать на себя ответственность не хочет. Кроме того, в Бельгии опасаются, что экспроприация активов РФ повлечет за собой огромные репутационные потери европейской финансовой системы.