Лавров: американцы столкнулись с трудностями, принуждая Зеленского к миру

В МИД РФ отметили, что Лондон и Брюссель призывают Вашингтон сосредоточиться на оказании военного давления на Россию.
Глеб Владовский 2025-11-09 10:39:22
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

США, после того как заверили Россию, что смогут принудить главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться на мир, столкнулись с проблемами. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности», - цитирует его слова РИА Новости.

Дипломат добавил, что Великобритания и Евросоюз прикладывают усилия на изменение политического курса Вашингтона. Вместо урегулирования конфликта мирным путем, они хотят, чтобы США оказывали военное давление на Москву.

«Мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе. При этом акцентирую: несмотря на их, по сути, компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов. И американцы понимают это», - сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании украинского конфликта. В Кремле, в ответ на эти слова отметили, что какой-то информации по этому поводу у них нет.

#Украина #Сергей Лавров #сша #урегулирование кризиса
