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Врач рассказала, при каких болезнях крещенские купания опасны

По словам собеседницы «Звезды», купания в проруби противопоказаны людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы.
Глеб Владовский 2025-01-16 15:27:28
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В России скоро отпразднуют Крещение, в ночь на 19 января люди будут традиционно погружаться в прорубь. Но некоторым людям купание в ледяной воде противопоказано, о том, при каких болезнях от погружения лучше отказаться, рассказала в беседе со «Звездой» врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам эксперта, прежде всего от купаний стоит воздержаться тем, кто страдает нарушениями сердечно-сосудистой системы.

«Это те, кто пережил инсульт, инфаркт. Те, кто болеет различными формами артрита и диабета. При всех этих болезнях омовения противопоказаны», - уточнила врач.

Говоря о том, как лучше всего подготовиться к погружению в прорубь, Лапа порекомендовала взять с собой сухую теплую одежду и горячий чай, чтобы быстро согреться и не заболеть. При этом не следует пить алкоголь, поскольку он вызывает спазмы сосудов.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, в России пройдет 19 января. Именно в этот день, в ночь с 18-го, верующие традиционно окунаются в студеную воду. В 2025 году этот день выпадает на воскресенье.

#крещение #крещенские купания #наш эксклюзив #противопоказания #купание в проруби
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