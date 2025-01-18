Российские бойцы продолжают уничтожать украинских националистов в курском приграничье. На боевиков ежедневно в том числе охотятся расчеты минометных комплексов 2С12 «Сани». Недавно морпехи Каспийской флотилии из состава группировки войск «Север» точным попаданием уничтожили крупнокалиберный пулемет противника в лесопосадке.

«В минометных дуэлях побеждает тот, кто самый шустрый, кто быстрее всех. Особенно, когда убегаешь от "прилетов". Тогда даже быстрее Усэйна Болта», - рассказал командир орудия с позывным «Прокурор».

Расчеты минометных комплексов 2С12 «Сани» поддерживают продвижение пехоты, в том числе отвлекая на себя внимание боевиков.

Напомним, накануне Министерство обороны Российской Федерации показало кадры штурма опорного пункта ВСУ в ходе освобождения населенных пунктов Александрия и Леонидово в Суджанском районе Курской области. Националистов выбили подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии.