Упавшие обломки дронов ВСУ ранили двух человек в Саратове

Сообщается о повреждениях у жилого дома в результате падения обломков дронов.
Глеб Владовский 2025-11-08 09:51:08
© Фото: busargin_r, Telegram

В Саратове двое мирных жителей пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», - написал он в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что упавшие обломки беспилотников повредили остекление в жилой многоэтажке. Кроме того, пострадали несколько автомобилей. Информации о погибших нет.

Ранее сообщалось, что над Россией ночью сбили 79 украинских беспилотников. Из них - три уничтожили в Саратовской области.

#Саратовская область #Саратов #Роман Бусаргин #дроны всу
