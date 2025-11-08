Упавшие обломки дронов ВСУ ранили двух человек в Саратове

В Саратове двое мирных жителей пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», - написал он в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что упавшие обломки беспилотников повредили остекление в жилой многоэтажке. Кроме того, пострадали несколько автомобилей. Информации о погибших нет.

Ранее сообщалось, что над Россией ночью сбили 79 украинских беспилотников. Из них - три уничтожили в Саратовской области.