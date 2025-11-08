В МВД предостерегли о схеме аферистов с оформлением виртуальной кредитки

Мошенники разработали схему под видом оформления виртуальной кредитной карты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные МВД России.

«Аферисты предлагают кредит с большим лимитом, обещая его одобрить почти всем, включая пенсионеров и людей с плохой кредитной историей», - говорится в материале.

Уточняется, что жертве предлагают зарегистрироваться на фейковом сайте, заполнить анкету и внести предоплату. В результате полученные данные мошенники используют, в том числе, для хищения денег.

В МВД призвали не поддаваться на уловки с «оформлением кредита для всех» и не переводить оплату до получения займа.