В МВД рассказали о новых вредоносных программах мошенников

В МВД предупредили россиян о новых шпионских программах, используемых мошенниками для получения доступа к персональным данным через гаджеты. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

«Арсенал киберпреступников постоянно пополняется - нами зафиксирован рост активности шпионских программ LunaSpy и SpyNote. LunaSpy - программа шпион, распространяется через мессенждеры под видом антивируса и программ банковских защитников», - говорится в сообщении.

Вредоносное ПО направлено на получение доступа к онлайн-банкам и мессенджерам. LunaSpy сканирует список контактов, запускает произвольные команды, ворует фото из галереи и получает доступ к паролям.

Что касается SpyNote, то она способна получить полный контроль над устройством абонента. В ведомстве призвали устанавливать приложения только из официальных магазинов.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера.