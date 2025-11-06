МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МВД рассказали о новых вредоносных программах мошенников

Популярность у злоумышленников приобрели две новые шпионские программы.
Константин Денисов 2025-11-06 19:19:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В МВД предупредили россиян о новых шпионских программах, используемых мошенниками для получения доступа к персональным данным через гаджеты. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

«Арсенал киберпреступников постоянно пополняется - нами зафиксирован рост активности шпионских программ LunaSpy и SpyNote. LunaSpy - программа шпион, распространяется через мессенждеры под видом антивируса и программ банковских защитников», - говорится в сообщении.

Вредоносное ПО направлено на получение доступа к онлайн-банкам и мессенджерам. LunaSpy сканирует список контактов, запускает произвольные команды, ворует фото из галереи и получает доступ к паролям.

Что касается SpyNote, то она способна получить полный контроль над устройством абонента. В ведомстве призвали устанавливать приложения только из официальных магазинов.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера.

#в стране и мире #МВД РФ #гаджеты #Мошенники #личные данные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 