Дмитриев: Венгрия обеспечивает себе самые низкие цены на энергоносители в ЕС

По мнению главы РФПИ, Евросоюз понес серьезные потери из-за попыток отменить российские энергоресурсы.
Глеб Владовский 2025-11-08 08:54:36
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Из всех стран Европы Венгрия - единственная, кто обеспечила себе низкие цены на энергоносители. Такое заявление сделал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Орбан защищает Венгрию, освобождая от нефтяных санкций в отношении России, и обеспечивает венграм самые низкие цены на энергоносители в Европе», - написал он в соцсетях.

Как отметил Дмитриев, антироссийский газовый крестовый поход ЕС обошелся блоку потерями более чем в 1,4 трлн евро. А это, в свою очередь, привело к высоким ценам на коммунальные услуги, деиндустриализации и «улыбке фон дер Ляйен» (Глава Еврокомиссии - Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп освободил Венгрию от санкций при приобретении у Москвы нефти и газа.

