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Судмедэксперты провели экспертизу после смерти пресс-секретаря Shaman

Антон Коробков-Землянский скончался в ноябре прошлого года.
Сергей Лебедев 2025-01-18 08:25:50
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти российского журналиста Антона Коробкова-Землянского. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости. При этом результаты исследования не приводятся.

«Экспертиза проведена», - пишет агентство.

Напомним, пресс-секретарь Заслуженного артиста Российской Федерации Ярослава Дронова (Shaman) и руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» скончался 9 ноября прошлого года. Он умер на 41-м году жизни.

О причине смерти Антона Коробкова-Землянского официально ранее не сообщалось. По информации ТАСС, трагедия могла произойти из-за сердечной патологии.

#в стране и мире #смерть #Трагедия #гибель #похороны #Экспертиза #Шаман #Антон Коробков-Землянский
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