Судмедэксперты провели экспертизу после смерти пресс-секретаря Shaman

Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти российского журналиста Антона Коробкова-Землянского. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости. При этом результаты исследования не приводятся.

«Экспертиза проведена», - пишет агентство.

Напомним, пресс-секретарь Заслуженного артиста Российской Федерации Ярослава Дронова (Shaman) и руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» скончался 9 ноября прошлого года. Он умер на 41-м году жизни.

О причине смерти Антона Коробкова-Землянского официально ранее не сообщалось. По информации ТАСС, трагедия могла произойти из-за сердечной патологии.