На 41-м году жизни внезапно умер пресс-секретарь Shaman Коробков-Землянский

Стало известно о внезапной смерти российского журналиста и пресс-секретаря Заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) Антона Коробкова-Землянского.

Он также руководил пресс-службой Европейской медиагруппы (ЕМГ), а прежде работал пресс-секретарем эстрадного певца Филиппа Киркорова.

По информации «Московского комсомольца», 41-летний мужчина начал внезапно задыхаться. Собеседник ТАСС подтвердил смерть журналиста, добавив. что она наступила вечером 9 ноября.

«Да, это правда. Умер. Вчера поздно вечером это произошло», - цитирует агентство слова источника в окружении артиста.

Нынешняя сотрудница Киркорова - пресс-секретарь Екатерина Успенская тоже сообщила о факте смерти Коробкова-Землянского, отметив, что сначала услышала и не поверила этой информации. Но потом она получила подтверждение.

«Мне тяжело говорить, потому что мы все последние дни с ним виделись», - добавила девушка.

Антон Коробков-Землянский родился в Красноярске. Став менеджером и журналистом, работал на российских телеканала (Первый канал, «Россия 1»), в Фонде «Сколково» и Общественной палате России. У него остались двое одиннадцатилетних детей Платон и Полина.