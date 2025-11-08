В Норвегии пожаловались, что Россия увеличит улов рыбы из-за санкций

Санкции могут только увеличить улов рыбы у России после ухода судов из экономической зоны Норвегии в Баренцевом море. Такое мнение выразила министр рыболовства королевства Марианна Сивертсен Несс.

«Если мы не сможем достичь соглашения о рыболовстве, российская сторона может увеличить объемы вылова в своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не в норвежской, где она крупнее», - цитирует ее слова портал High North News.

Подчеркивается, что в Осло не теряют надежду на заключение договора с Москвой по квотам на вылов трески в Баренцевом море, хотя они проходят в тяжелых условиях.

Ранее сообщалось, что дата предстоящих переговоров между Россией и Норвегией по распределению этих квот все еще не назначена.