В Осло обеспокоены срывом переговоров с РФ по квотам на вылов трески

Дата предстоящих переговоров между Россией и Норвегией по распределению квот на вылов трески в Баренцевом море пока не назначена. Об этом заявила министр рыболовства и океанических ресурсов Норвегии Марианна Сивертсен Несс в интервью изданию High North News. Она отметила, что переговоры осложняются разногласиями, вызванными введением санкций ЕС против российских рыболовных компаний, но выразила надежду на возобновление диалога.

По словам Несс, ежегодные встречи Совместной норвежско-российской рыболовной комиссии, которые традиционно проходят в октябре для определения квот на следующий год, не состоялись. Несмотря на два внеочередных заседания в августе и 6 октября, политический контакт на данный момент отсутствует - общение ведется только на техническом уровне.

«Мы работаем над проведением заседания комиссии, чтобы продолжить сотрудничество в прежнем формате», - подчеркнула министр, добавив, что дата пока не установлена.

Сивертсен Несс также допустила, что в случае отсутствия соглашения Россия может увеличить вылов в своей экономической зоне.

«Российская сторона может нарастить вылов в своей экономической зоне. Это приведет к тому, что Россия поймает больший объем мелкой рыбы, чем при рыбалке в норвежской экономической зоне, где рыба крупнее», - цитирует министра издание Life.

По ее мнению, такой сценарий негативно скажется на устойчивом управлении запасами, поскольку мелкая рыба в российской зоне меньше по размеру и требует более строгого контроля.

Рыболовное соглашение между Москвой и Осло, действующее почти 50 лет, предусматривает взаимный доступ к зонам лова, совместные исследования и распределение квот. Оно было исключено из общих санкций ЕС, но недавние ограничения на доступ двух российских компаний (Norebo JSC и Murman Seafood) к норвежским портам и лицензиям спровоцировали кризис.

Ранее, в ноябре 2024 года, страны договорились о квотах на 2025 год с сокращением на 25% - до 340 тыс. тонн трески, самого низкого уровня с 1991 года. Эксперты опасаются, что затяжка переговоров может сократить популяцию в Баренцевом море.