В ЕС анонсировали 20-й пакет санкций против России и Белоруссии

В Евросоюзе начали работу над 20-м пакетом антироссийских санкций. Информацию подтвердила европейский комиссар по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционному союзу Мария Луиш Альбукерке на встрече с министром финансов Литвы Криступасом Вайтекунасом.

«Блок готовит 20-й пакет санкций против РФ. В 19-й уже были включены белорусские субъекты. Надеемся, что это найдет свое продолжение», - подчеркнула она.

Альбукерке также отметила, что ведутся работы по введению санкций против Белоруссии. Но в данный момент они находятся на ранней стадии. Кроме того, идет работа «с третьими странами», которые якобы содействуют обходу ограничений.

Ранее сообщалось, что Россия в ответ на 19-й пакет санкций Евросоюза существенно расширила стоп-лист представителей стран сообщества и европейских институтов.