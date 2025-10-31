Россия в ответ на 19-й пакет санкций расширила стоп-лист для ЕС

Россия в ответ на 19-й пакет санкций Евросоюза существенно расширила стоп-лист представителей стран сообщества и европейских институтов. Об этом сообщили в МИД РФ.

На заседании Совета по иностранным делам 23 октября был утвержден 19-ый пакет санкции ЕС против России. В ответ Москва добавила в стоп-лист сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС. А также других западных государств, которые оказывали военную поддержку Киеву и поставки продукции двойного назначения на Украину. Всем вышеперечисленным теперь запрещен въезд на территорию России.

В стоп-лист внесли имена людей, которые причастны к введению и применению санкций против России и пытаются испортить отношения РФ с другими странами. А также активистов, которые отличились антироссийскими высказываниями.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане американский лидер не поднимал тему российской нефти. По словам Трампа, он со своим китайским коллегой говорил на тему того, как сообща попытаться урегулировать украинский кризис.