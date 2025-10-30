Бразильские ученые нашли новый коронавирус у летучих мышей

В Бразилии выявлен новый коронавирус у летучих мышей. Его назвали BRZ batCoV. Вирус относится к роду бета-коронавирусов. В их число входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).

Исследователи пока не нашли доказательств его угрозы для людей, сообщили в Роспотребнадзоре. Однако у BRZ batCoV обнаружен короткий участок шиповидного белка, который может расщепляться ферментами в клетках человека и животных и облегчать проникновение вируса.

Такая генетическая особенность до сих пор не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей в Америке. Это указывает на ее независимое возникновение.

Роспотребнадзор изучает BRZ batCoV. Хотя риск передачи вируса от животных к человеку сейчас низок, мониторинг и исследования необходимы для обеспечения безопасности.

В феврале ученые обнаружили новый коронавирус HKU5-CoV-2 у летучих мышей в Гонконге. Этот возбудитель может быть заразен для человека, но его эффективность ниже, чем у COVID-19. Ученые отметили риск распространения через промежуточных хозяев. Кроме того, новый опасный вирус нашли у летучих мышей в Австралии.