МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бразильские ученые нашли новый коронавирус у летучих мышей

Исследователи пока не нашли доказательств его угрозы для людей.
Владимир Рубанов 2025-10-30 14:54:08
© Фото: Md Rafayat Haque Khan, Eyepix G, Global Look Press

В Бразилии выявлен новый коронавирус у летучих мышей. Его назвали BRZ batCoV. Вирус относится к роду бета-коронавирусов. В их число входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).

Исследователи пока не нашли доказательств его угрозы для людей, сообщили в Роспотребнадзоре. Однако у BRZ batCoV обнаружен короткий участок шиповидного белка, который может расщепляться ферментами в клетках человека и животных и облегчать проникновение вируса.

Такая генетическая особенность до сих пор не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей в Америке. Это указывает на ее независимое возникновение.

Роспотребнадзор изучает BRZ batCoV. Хотя риск передачи вируса от животных к человеку сейчас низок, мониторинг и исследования необходимы для обеспечения безопасности.

В феврале ученые обнаружили новый коронавирус HKU5-CoV-2 у летучих мышей в Гонконге. Этот возбудитель может быть заразен для человека, но его эффективность ниже, чем у COVID-19. Ученые отметили риск распространения через промежуточных хозяев. Кроме того, новый опасный вирус нашли у летучих мышей в Австралии.

#коронавирус #Бразилия #роспотребнадзор #летучие мыши #BRZ batCoV
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 