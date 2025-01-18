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Тайвань сообщил о приближении к своим территориям 17 самолетов КНР

Из них 13 самолетов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня.
Анастасия Бобылева 2025-01-18 06:05:11
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress

Министерство обороны Тайваня сообщило о приближении 17 китайских самолетов к территории острова. Также, согласно сообщению, к Тайваню приблизились шесть кораблей КНР.

«17 самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня. 13 самолетов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня», - цитирует ведомство ТАСС.

Отмечается, что вооруженные силы острова следили за ситуацией и успели отреагировать соответствующим образом.

Ранее стало известно о планах Тайваня разместить на своей территории закупленные у США зенитные ракетные комплексы NASAMS норвежского производства. Планируется, что расчеты ЗРК заступят на дежурство к концу 2025 года.

#Китай #в стране и мире #кнр #Тайвань
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