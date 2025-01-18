Артиллеристы уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ в Запорожье

В Запорожской области артиллерийский расчет мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил блиндаж с военнослужащими и пикап ВСУ. Они показали кадры поражения целей из 152-мм орудия Д-20.

По данным объективного контроля, в блиндаже находились до пяти военнослужащих ВСУ, всех их уничтожили наши артиллеристы.

«Это был блиндаж противника с численностью до пяти человек, был также замечен автотранспорт противника, это был пикап. Нанесли огневое поражение, и блиндаж был уничтожен», - рассказал старший радиотелефонист с позывным Гусар.

Операторы беспилотников постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности дивизиона, выявляя различные цели от укрытий противника до транспортных средств и различных дронов, в том числе доставляющих украинским боевикам провиант и медицинские препараты. Данные они сразу передают на пункт управления, который, в свою очередь, распределяет цели по расчетам орудий. Затем операторы БПЛА корректируют работу артиллерии. За время СВО расчеты орудий этого дивизиона уничтожили не один десяток целей.

Ранее МО РФ показало кадры работы российского «Солнцепека» в зоне СВО. Экипаж огнеметной системы группировки «Запад» уничтожил взводный опорный пункт и укрытия украинских боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.