В Польше президент обвинил премьера в ограничении контактов со спецслужбами

Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что премьер-министр страны Дональд Туск якобы ограничил все его контакты с руководством спецслужб страны. В своем видеобращении, опубликованном на его личной странице в соцсети Х, политик обвинил главу правительства во лжи.

Дело в том, что недавно Туск выступил с заявлением, в котором упрекнул лидера страны в том, что тот якобы отказался присваивать первые офицерские звания 136 разведчикам и контрразведчикам. В ответ на это Навроцкий выпустил опровержение слов премьера.

«Пан премьер в своим стиле наврал и не пояснил, что на самом деле случилось. Дональд Туск принял решение о том, что у руководителей спецслужб запрет встречаться с президентом Польской республики», - рассказал президент.

Он также обратился напрямую к Туску, заявив, что для того, чтобы быть премьер-министром, нужно ставить интересы государства выше партийной карьеры. По словам политика, премьер-министр ради собственной выгоды в политической борьбе использовал спецслужбы, напрямую влияя на президента.

Навроцкий пришел к власти в июне 2025 года. Сразу после избрания на пост он стал крайне негативно высказываться о Туске, называя его самым плохим премьером с 1989 года. Его политика характеризуется жесткими взглядами относительно Евросоюза и конфликта на Украине.

В последнее время проукраинская риторика Польши заметно сходит на нет, что заметно также и по поведению граждан страны. Так, недавно появилась информация, что беженцы из Украины стали часто подвергаться вербальной и физической агрессии со стороны местных жителей.