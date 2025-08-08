Открыто движение по транспортной развязке на 385 км трассы М-11 «Нева»

В Тверской области запустили движение автомобилей но новому участку трассы М-11 «Нева». В торжественной церемонии приняли участие зампред правительства Марат Хуснуллин, глава Минтранса Андрей Никитин, представители местных властей.

«Трасса М-11 - важнейший элемент международных транспортных коридоров "Север-Юг", "Запад - Восток" и "Европа - Западный Китай", которые берут начало в Санкт-Петербурге. Новая транспортная развязка даст удобный выезд на трассу <...> Кроме того, это дополнительная связь с перспективными туристическими маршрутами Валдая», - сказал Хуснуллин.

Новый участок трассы - часть большой работы по формированию транспортных коридоров и опорной сети дорог, охватывающей 2160 населенных пунктов, добавил он.

«Это возможность размещения новых туристических объектов, логистических и производственных комплексов, жилищного строительства», - отметил заместитель председателя правительства РФ.

Объект построили в сжатые сроки - менее чем за год. Созданы все условия для безопасного и комфортного проезда, встречные потоки автомобилей разделены. При строительстве транспортной развязки в общей сложности уложили 18 тысяч тонн асфальтобетона, смонтировали 9,4 километра ограждений, нанесли 14,4 километров разметки.

Ночью дорожное полотно освещают 143 специальные опоры. В пиковые дни на объекте были задействованы более 250 человек и 80 единиц техники.

Напомним, скоростная трасса М-11 «Нева» - ключевая магистраль, обеспечивающая бесшовную связь между Москвой и Санкт-Петербургом. Она входит в состав транспортных коридоров «Север - Юг» и «Запад - Восток».