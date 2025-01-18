Ульянов назвал неготовность Запада препятствием для возобновления СВПД

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал нынешнюю ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), также известным как Соглашение по иранской ядерной программе. По словам Ульянова, главным препятствием для возобновления соглашения остается неготовность западных стран к переговорам.

«Я считаю, что основной проблемой в этом отношении является неготовность западных стран возобновить переговоры на данном этапе. Во многом западные страны стали заложниками собственной политической повестки дня», - рассказал он в интервью газете Tehran Times.

Российский дипломат считает, что Запад все еще прибегает к «необоснованной политизации вопроса» и предпринимает нерелевантные действия против Ирана.

По мнению Ульянова, ситуация с соглашением может проясниться, когда станет понятна позиция Белого дома по этому вопросу. Пока неизвестно, признают ли США, что выход из СВПД привел не к тем результатам, на которые рассчитывал Вашингтон, отметил дипломат.

«Посмотрим, готов ли Белый дом искать политическое решение и разумный баланс интересов, без чего невозможно было бы ожидать положительного результата. Вероятно, можно ожидать, что ситуация прояснится через 2-3 месяца», - уточнил он.

В интервью Михаил Ульянов ответил на вопрос, какова сейчас ситуация с переговорами по СВПД. По его словам, несмотря на то, что в 2022 году переговоры остановились, сейчас представители Германии, Франции, Великобритании и Европейской службы внешних связей возобновили диалог на эту тему, хоть пока и в неформальном виде. Российский дипломат назвал положительным сам факт возобновления контактов по СВПД, хоть и в таком далеком от реальных переговоров формате.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал условия возобновления ядерной сделки. Он подчеркнул, что возобновить ее можно по формуле «доверие в обмен на снятие санкций».