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Суд признал законным арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Судьи посчитали несостоятельным заявление, что «вход небольшого числа военных в парламент» не представляет собой нарушение конституционного строя.
Игнат Далакян 2025-01-16 19:52:22
© Фото: Yao Dawei, XinHua, Global Look Press

Центральный окружной суд Сеула признал законным арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Обращение адвокатов президента Южной Кореи суд начал рассматривать 16 января в 17:00 по местному времени.

Отмечается, что судьи посчитали несостоятельным заявление, что «вход небольшого числа военных в парламент» не представляет собой нарушение конституционного строя.

Ранее правоохранители Южной Кореи арестовали президента Юн Сок Еля. Его задержание стало первым случаем ареста действующего президента. Глава государства подозревается в организации мятежа из-за событий вокруг военного положения. Законы Южной Кореи позволяют начать уголовное преследование действующего президента по статьям о мятеже и государственной измене.

#в стране и мире #Южная Корея #Президент #арест #Юн Сок Ёль
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