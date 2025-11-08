Власти Тульской области раскрыли детали взрыва, обрушившего подъезд

Взрыву в жилой многоэтажке в Тульской области предшествовали жалобы соседей на доносившийся запах газа. Об этом рассказал «Звезде» врио главы региональной администрации Геннадий Калина.

«Около восьми утра от жильцов дома поступила информация в газовую службу о запахе газа. В квартире, из которой шел газ, никого не было», - добавил он.

Калина отметил, что прибывшие на место происшествия специалисты решили перекрыть газ во всем подъезде. Именно в этот момент произошел взрыв.

Глава администрации также уточнил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Из них трое госпитализированы.