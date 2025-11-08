МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Тульской области раскрыли детали взрыва, обрушившего подъезд

В результате трагедии пострадали четыре человека.
Глеб Владовский 2025-11-08 12:57:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Взрыву в жилой многоэтажке в Тульской области предшествовали жалобы соседей на доносившийся запах газа. Об этом рассказал «Звезде» врио главы региональной администрации Геннадий Калина.

«Около восьми утра от жильцов дома поступила информация в газовую службу о запахе газа. В квартире, из которой шел газ, никого не было», - добавил он.

Калина отметил, что прибывшие на место происшествия специалисты решили перекрыть газ во всем подъезде. Именно в этот момент произошел взрыв.

Глава администрации также уточнил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Из них трое госпитализированы.

#взрыв #Тульская область #наш эксклюзив #детали #Обрушение дома
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 