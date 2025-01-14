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Хуситы заявили о ракетном ударе по зданию минобороны Израиля

В движении «Ансар Аллах» утверждают, что ракета достигла цели.
Сергей Лебедев 2025-01-14 08:35:09
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress

Сегодня утром йеменские хуситы атаковали территорию Израиля. Об этом заявил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, ракетный удар был нанесен по зданию министерства обороны еврейского государства в Тель-Авиве.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав так называемое министерство обороны израильского противника», - написал Сариа.

Напомним, в минувшем декабре под удар попали военные объекты движения «Ансар Аллах», в том числе здание министерства обороны правительства хуситов в Сане. Их атаковали американские истребители.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), был поражен пункт управления, из которого координировались атаки на коммерческие корабли в Красном море и Аденском заливе.

#в стране и мире #Министерство обороны #Израиль #Йемен #Тель-Авив #Хуситы
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