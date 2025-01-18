В Израиле заявили, что ХАМАС не дал полного списка заложников

ХАМАС не предоставил полный список заложников на освобождение в рамках первого этапа прекращения огня в Газе. Такое заявление сделал советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

Уточняется, что палестинцы, таким образом, нарушили соглашение о прекращении огня на территории анклава. По условиям договоренности, список имен следует сообщить не позже 15.00 мск за день до освобождения.

«Мы не будем продвигаться в рамках соглашения, пока не получим список заложников, которые будут освобождены, как было договорено. Израиль не потерпит нарушений соглашения. Полная ответственность лежит на ХАМАС», - заявил Гендельман.

Напомним, что 19 января вступит в силу договор о прекращении огня в секторе Газа. При посредничестве Катара, Египта и США, Израиль и ХАМАС достигли соглашения, в том числе и относительно возвращения заложников.