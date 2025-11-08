МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: Болгария и Румыния ищут способы обойти санкции США против России

Страны хотят попросить Вашингтон об исключениях по примеру Венгрии.
Константин Денисов 2025-11-08 21:00:00
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON, Globallookpress

Болгария и Румыния планируют попросить у США отсрочку санкций против российских нефтяных компаний. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, София и Бухарест изучают возможность обращения в Вашингтон, чтобы не лишиться российской нефти, как это сделала ранее Венгрия.

Напомним, Виктор Орбан добился от Дональда Трампа исключения, доказав, что российские энергоресурсы критически важны для страны.

В Бургасе находится НПЗ, который принадлежит «Лукойлу». Власти Болгарии уже назначили для него управляющего, который определит дальнейшую судьбу предприятия, но хотят сохранить действующий формат поставок из России.

Что касается Румынии, то там пока готовы принять решения по предприятиям, в которых доли принадлежат российским компаниям, но также склоняются к тому, чтобы попросить у Вашингтона отсрочку на время поиска альтернативных источников.

Напомним, что 22 октября Минфин США включил «Лукойл» и «Роснефть» в новый пакет санкций против России. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в стране.

#Россия #в стране и мире #сша #нефть #санкции #Румыния #Болгария
