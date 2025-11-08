Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили по двум линиям

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановлено по двум линиям, в строй вернулась линия «Ферросплавная-1», отключенная с 7 мая, сообщили в пресс-службе станции.



Ремонт участка линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1» проводился при поддержке МАГАТЭ, которое согласовало локальное перемирие в районе станции для обеспечения безопасности работ.

Линия «Днепровская», отключенная в результате обстрелов ВСУ на 30 суток, была успешно восстановлена и подключена 23 октября. Это позволило ЗАЭС получить доступ к двум линиям после ремонта, что повысит устойчивость энергоснабжения.

Восстановление линии произошло на фоне продолжающихся работ по ремонту поврежденных в результате обстрелов ВСУ ЛЭП. Удары украинских боевиков по электросетям ранее привело к отключению станции от внешнего питания, станция питалась от резервных дизель-генераторов