Хуситы заявили о раскрытии шпионской сети США, Израиля и Саудовской Аравии

Йеменские хуситы заявили о раскрытии целой шпионской сети, в которую входили представители спецслужб США, Израиля и Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба МВД Йемена.

Согласно заявлению ведомства, оперативными службами была проведена масштабная операция, в ходе которой произошли массовые задержания членов различных шпионских ячеек. В них входили представители ЦРУ, а также израильской разведки «Моссад» и саудовской разведслужбы.

Количество задержанных не раскрывается. Известно лишь, что ячеек было несколько, а их действия координировал совместный оперативный штаб.

Шпионов учили маскироваться и добывать информацию о расположении военных объектов, в том числе, пусковых установок баллистических ракет и БПЛА.

Ранее сообщалось о том, что хуситы задержали десятки сотрудников ООН в Сане.