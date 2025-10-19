МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хуситы задержали десятки сотрудников ООН в Сане

Не уточняется, что стало мотивом задержания и допроса сотрудников ООН, но среди были 15 иностранных граждан.
Марина Крижановская 2025-10-19 23:59:39
© Фото: Xinhua Globallookpress

Два десятка сотрудников Организации Объединенных Наций оказались задержанными мятежниками из группировки «Ансар Аллах», так называемыми хуситами. Среди них 15 иностранцев. Инцидент произошел в йеменской столице Сана в субботу, 18 октября.

Уточняется, что боевики проникли на территорию комплекса всемирной организации и арестовали десятки специалистов. Однако после допроса они отпустили 11 местных сотрудников. Деталями произошедшего поделился с ТАСС представитель ООН.

«Сотрудники службы безопасности "Ансар Аллах" без разрешения проникли на территорию комплекса ООН в Сане. По нашей последней информации, 11 национальных сотрудников были освобождены после допроса. 5 национальных сотрудников и 15 международных сотрудников по-прежнему находятся под стражей на территории комплекса», - рассказал он.

Отмечается, что всемирная организация находится в контакте с представителями власти в Сане и с правительством Йемена, признанным мировым сообществом и прилагает все усилия для скорейшего решения этого ЧП и освобождения своих работников. Также ООН стремится восстановить полный контроль над своими объектами.

Произошедшее - далеко не первый случай задержания или похищения людей хуситами. Так, в июле этого года они похитили членов экипажа сухогруза Eternity C. на борту затонувшего из-за действий боевиков судна были 21 филиппинец и один россиянин.

#в стране и мире #ООН #Йемен #Хуситы #Задержание #сана
