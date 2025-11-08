Литва может запретить перевозку белорусских грузов по железной дороге. Об этом сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас.

«Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы», - сказал чиновник.

По его словам, такая мера станет ответом на то, что в Белоруссии остаются литовские грузовики. Они застряли в стране после того, как Вильнюс сам в одностороннем порядке закрыл границу с Белоруссией.

Литва направила Минску обращение о возвращении своих фур, однако белорусские власти разрешили выезд только через один пункт. Кроме того, в Белоруссии категорически отказались ослаблять свои меры, сославшись на то, что Вильнюс сам закрыл границу.

Также в Литве рассматривают последующее возмещение Белоруссией ущерба своим перевозчикам. Очередь на границе между двумя странами выросла до нескольких тысяч машин.