На белорусско-польской границе образовалась очередь из тысяч автомобилей

Причиной числа транспортных средств стало закрытием Литвой границы с Белоруссией.
Глеб Владовский 2025-11-03 11:22:03
© Фото: Таможенные органы Белоруссии, Telegram

Число автомобилей, следующих в Польшу через пункт пропуска «Брест» выросло в шесть раз. Об этом сообщили в пресс-службе таможенных органов Белоруссии.

Уточняется, что причиной такого увеличения числа автомобилей на пропускном пункте стало закрытие границы литовскими властями.

«Если неделю назад выезда через белорусско-польскую границу в среднем ожидали 300-400 автомобилей, то сегодня эта цифра превысила 2500», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что теперь водители выбирают для себя маршруты в Польшу и Латвию. В настоящее время 2100 грузовых авто ожидают выезда из пункта пропуска «Козловичи» на польском направлении. В то время как из «Григоровщины» на латвийском - 520.

Ранее сообщалось, что Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией. По мнению политолога Вадима Аввы, Вильнюс, перекрывая дороги в направлении Калининграда, делает «выстрел себе в голову».

#белоруссия #Польша #границы #Литва #пункт пропуска #Латвия
