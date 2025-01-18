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Москвичам рассказали о погоде в крещенскую ночь

По словам синоптика, крещение в столице ожидается теплым, морозов не ожидается.
Игнат Далакян 2025-01-18 18:42:25
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве крещенских морозов не ожидается.

В беседе с RT синоптик рассказала, что в воскресенье выпадут небольшие осадки.

«В воскресенье у нас будут приниматься небольшие осадки, в большей степени это будет небольшой снежок. Потому что температура воздуха начнет постепенно понижаться», - сообщила специалист.

Она добавила, что минимальная температура в столице в крещенскую ночь будет варьироваться от 1 до 3 градусов ниже нуля. Однако, по ее словам, будет довольно плотный северо-западный ветер, поэтому необходимо одеться потеплее тем, кто пойдет окунаться.

«В воскресенье днем - облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура останется положительной: в Москве - 0...+2 °С, по региону - -1...+2 °С», - рассказала Позднякова.

Она также уточнила, что в дальнейшем прогнозируется понижение температуры.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2024 год стал самым теплым в России за последние 175 лет. По его словам, среднегодовая температура в Москве составила +8 градусов.

#в стране и мире #Погода #ветер #крещенская ночь
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