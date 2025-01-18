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Две женщины погибли при падении автомобиля в канал в Петербурге

Сообщается, что несмотря на то, что одну из пострадавших удалось вызволить из авто, она скончалась в больнице.
Глеб Владовский 2025-01-18 18:14:17
© Фото: МЧС России

В Санкт-Петербурге две женщины погибли в результате падения легкового автомобиля в Обводный канал. Об этом сообщил RT со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что легковушка пробила ограждение в результате врезавшегося в нее другого автомобиля и упала в воду. Спасателям удалось достать упавший в канал транспорт на сушу.

Одну из находившихся в автомобиле женщин обнаружили без признаков жизни. Вторую удалось спасти и госпитализировать. Однако через некоторое время она скончалась в больнице.

В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #ДТП #пострадавшие #Обводный канал
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