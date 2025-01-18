Две женщины погибли при падении автомобиля в канал в Петербурге

В Санкт-Петербурге две женщины погибли в результате падения легкового автомобиля в Обводный канал. Об этом сообщил RT со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что легковушка пробила ограждение в результате врезавшегося в нее другого автомобиля и упала в воду. Спасателям удалось достать упавший в канал транспорт на сушу.

Одну из находившихся в автомобиле женщин обнаружили без признаков жизни. Вторую удалось спасти и госпитализировать. Однако через некоторое время она скончалась в больнице.

В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.