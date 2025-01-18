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Две машины рухнули в реку в Санкт-Петербурге за сутки

Один автомобиль оказался в Обводном канале, другой ночью рухнул в реку Фонтанку.
Игнат Далакян 2025-01-18 15:57:09
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Две машины за сутки упали в реку в Санкт-Петербурге. Один из инцидентов произошел на перекрестке Обводного и Рыбинской. На место приехали спасательные службы. Специалистам удалось достать девушку из автомобиля. К этому моменту нет информации, были ли в салоне пассажиры.

На кадры видеорегистратора попал момент самого падения машины в реку. На видео можно заметить, как легковой автомобиль на перекрестке переворачивает, затем она выламывает ограждение, после чего оказывается в Обводном канале.

Это оказалось уже вторым полетом транспортного средства в воды Петербурга. Ночью иномарка упала в Фонтанку. На огромной скорости она пробила ограждение и рухнула в воду. Известно, что водитель катался по ночному городу, игнорируя просьбы сотрудников ГАИ остановиться.

В МВД сообщили, что на берег удалось вытащить 22-летнего водителя и двух пассажиров - 23-летнюю девушку и мужчину 32-х лет.

#Санкт-Петербург #ДТП #Река #машины #упал в воду
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