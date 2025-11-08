МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Украине машина ТЦК дважды сбила пытавшегося помешать мобилизации

Пострадавший остался лежать без сознания.
Константин Денисов 2025-11-08 17:16:08
© Фото: Petrov Sergey news.ru, Global Look Press

На Украине автомобиль с сотрудниками ТЦК дважды сбил мужчину, пытавшегося помешать насильственной мобилизации. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Виннице. Сотрудники ТЦК задержали мужчину и посадили его в свою машину. Однако находившиеся на улице четверо прохожих попытались помешать отъезду: двое схватились за ручки дверей, а остальные встали перед авто.

Несмотря на это, машина начала движение и задела одного из мужчин. После этого водитель дал задний ход и еще раз сбил его. Пострадавший остался лежать на дороге без сознания.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ТЦК нашли способ получить доступ к данным всех украинцев.

#в стране и мире #Украина #мобилизация #Винница #тцк
