ТЦК нашли способ получить доступ к данным всех украинцев

Личными данными всех жителей Украины теперь можно будет обзавестись благодаря медицинским и учебным учреждениям, а также взять у демографического реестра.
Дарина Криц Татьяна Симоненкова 2025-10-08 23:43:18
© Фото: TeslaDogs, Х © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские военкоматы (территориальные центры комплектования) теперь смогут добраться до данных всех жителей страны. Получить полный доступ им поможет демографический реестр, медицинские организации и учебные заведения.

Так, сведения о месте жительства и паспортную информацию возьмут из демографического реестра. Данные о специальности своих выпускников обязаны передавать учебные заведения. И медицинские данные населения тоже не будут врачебной тайной для ТЦК. Все для того, чтобы расширить список подлежащих мобилизации и лучше выявлять уклонистов.

Одного из таких мобилизованных Василия Иваницкого забрали, когда он утром спешил на работу. После номинальной комиссии сразу же отправили в учебную часть, а затем на передний край. После он попал в плен Вчерашний гражданский пробыл на фронте всего два дня.

Его прикомандировали к батальону «Арей», костяк которого составляют осужденные за тяжкие преступления. Заключенных не жалели и не спрашивали, когда отправляли в курскую авантюру.

Несколькими днями ранее стало известно, что боевики ВСУ хотят использовать реестр избирателей для мобилизации. Руководитель совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко сказал, что это самый точный и полный список, который обновляется чаще всего.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #мобилизация #тцк #Демографический реестр
