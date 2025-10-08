Украинские военкоматы (территориальные центры комплектования) теперь смогут добраться до данных всех жителей страны. Получить полный доступ им поможет демографический реестр, медицинские организации и учебные заведения.

Так, сведения о месте жительства и паспортную информацию возьмут из демографического реестра. Данные о специальности своих выпускников обязаны передавать учебные заведения. И медицинские данные населения тоже не будут врачебной тайной для ТЦК. Все для того, чтобы расширить список подлежащих мобилизации и лучше выявлять уклонистов.

Одного из таких мобилизованных Василия Иваницкого забрали, когда он утром спешил на работу. После номинальной комиссии сразу же отправили в учебную часть, а затем на передний край. После он попал в плен Вчерашний гражданский пробыл на фронте всего два дня.

Его прикомандировали к батальону «Арей», костяк которого составляют осужденные за тяжкие преступления. Заключенных не жалели и не спрашивали, когда отправляли в курскую авантюру.

Несколькими днями ранее стало известно, что боевики ВСУ хотят использовать реестр избирателей для мобилизации. Руководитель совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко сказал, что это самый точный и полный список, который обновляется чаще всего.