Дрон сбросил пакет с краской на Торговое представительство РФ в Швеции

В российском посольстве напомнили, что подобные нападения продолжаются более года.
Константин Денисов 2025-11-08 17:59:08
© Фото: ТРК «Звезда»

В Швеции беспилотник атаковал Торговое представительство России. У входа в здание сбросили пакет с красной краской, сообщило Посольство РФ в королевстве.

«Рано утром 8 ноября 2025 года был совершен очередной сброс краски с дрона на территорию Торгового представительства России в Стокгольме», - говорится в телеграм-канале ведомства.

В посольстве напомнили, что с мая 2024 года количество подобных инцидентов превысило два десятка. Несмотря на то, что наши дипломаты обращались в полицию и министерство иностранных дел, результатов по-прежнему нет.

«С мая 2024 года счет подобным инцидентам в отношении посольства России и торгпредства России в Швеции перевалил уже за два десятка. Комментарии, как говорится, излишни», - добавили в ведомстве.

В последний раз атака дрона с краской на торгпредство РФ в Стокгольме произошла 5 июля.

#в стране и мире #дрон #Швеция #стокгольм #Посольство РФ
