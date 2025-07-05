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Дрон бросил пакет с краской на Торговое представительство РФ в Швеции

В российском посольстве напомнили, что подобные нападения продолжаются более года.
Анастасия Бобылева 2025-07-05 15:28:35
© Фото: ТРК «Звезда»

В Швеции беспилотник атаковал Торговое представительство России. У входа в здание сбросили пакет с красной краской, сообщило Посольство РФ в королевстве.

«Пятого июля 2025 г. около 3:30 утра Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Посольство напомнило, что в прошлый раз подобная атака произошла 17 июня и что эти нападения продолжаются уже более года. Несмотря на то, что наши дипломаты обращались в полицию и министерство иностранных дел, результатов по-прежнему нет.

«Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?» - пишет ведомство.

Дипломаты потребовали расследования атак БПЛА на посольство и Торговое представительство России и привлечения к ответственности всех причастных.

Ранее сообщалось, что в ночь 17 июня дрон сбросил пакет с краской на торгпредство РФ в Стокгольме. В российском посольстве напомнили, что ответственность за безопасность наших дипломатов лежит на Швеции.

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© ТРК «Звезда»
#бпла #дрон #Швеция #нападение #наш эксклюзив #краска #торговое представительство
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