Дрон бросил пакет с краской на Торговое представительство РФ в Швеции

В Швеции беспилотник атаковал Торговое представительство России. У входа в здание сбросили пакет с красной краской, сообщило Посольство РФ в королевстве.

«Пятого июля 2025 г. около 3:30 утра Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Посольство напомнило, что в прошлый раз подобная атака произошла 17 июня и что эти нападения продолжаются уже более года. Несмотря на то, что наши дипломаты обращались в полицию и министерство иностранных дел, результатов по-прежнему нет.

«Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?» - пишет ведомство.

Дипломаты потребовали расследования атак БПЛА на посольство и Торговое представительство России и привлечения к ответственности всех причастных.

Ранее сообщалось, что в ночь 17 июня дрон сбросил пакет с краской на торгпредство РФ в Стокгольме. В российском посольстве напомнили, что ответственность за безопасность наших дипломатов лежит на Швеции.