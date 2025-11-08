Лавров: США не дали разъяснений слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Никаких объяснений, что имел в виду президент США Дональд Трамп, заявляя о возобновлении ядерных испытаний, Россия по дипломатической линии не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили», - сказал министр иностранных дел России.

Ранее Владимир Путин поручил спецслужбам и гражданским ведомствам предпринять все необходимые меры для сбора дополнительной информации о планах США по ядерным испытаниям. В том числе добиться разъяснений у американской стороны.

Глава государства подчеркнул необходимость провести анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке ответных испытаний ядерного оружия.

В октябре президент США Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к проведению испытаний ядерного оружия. По словам главы Белого дома, США располагают крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, за ними следует Россия, а Китай занимает третье место по объему такого вооружения.