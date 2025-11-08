МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: США не дали разъяснений слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Ранее Путин поручил выяснить, что имел в виду президент США.
Дима Иванов 2025-11-08 17:49:21
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Никаких объяснений, что имел в виду президент США Дональд Трамп, заявляя о возобновлении ядерных испытаний, Россия по дипломатической линии не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили», - сказал министр иностранных дел России.

Ранее Владимир Путин поручил спецслужбам и гражданским ведомствам предпринять все необходимые меры для сбора дополнительной информации о планах США по ядерным испытаниям. В том числе добиться разъяснений у американской стороны.

Глава государства подчеркнул необходимость провести анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке ответных испытаний ядерного оружия.

В октябре президент США Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к проведению испытаний ядерного оружия. По словам главы Белого дома, США располагают крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, за ними следует Россия, а Китай занимает третье место по объему такого вооружения.

#Сергей Лавров #Дональд Трамп #ядерные испытания #МИД России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 