Пострадавших в ДТП с автобусом в Таиланде россиян выписали из больницы

Гражданка Белоруссии получила серьезные травмы.
Дима Иванов 2025-11-08 16:40:25
© Фото: kantouristpolice, Facebook

Шесть граждан России, получивших легкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Таиланде, выписаны из медицинского учреждения после оказания необходимой помощи. Они находятся в городе Паттайя. Об этом сообщили в посольстве РФ в Таиланде.

Инцидент произошел около 07:30 утра в провинции Канчанабури - пассажирский автобус с туристами перевернулся. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе шесть россиян и пять граждан Белоруссии.

Россияне получили травмы легкой степени тяжести и были выписаны из больницы сразу после оказания помощи. Одна гражданка Белоруссии получила серьезные травмы, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Таиланд #российские туристы #паттайя #туристы из России
