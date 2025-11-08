Пострадавших в ДТП с автобусом в Таиланде россиян выписали из больницы

Шесть граждан России, получивших легкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Таиланде, выписаны из медицинского учреждения после оказания необходимой помощи. Они находятся в городе Паттайя. Об этом сообщили в посольстве РФ в Таиланде.

Инцидент произошел около 07:30 утра в провинции Канчанабури - пассажирский автобус с туристами перевернулся. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе шесть россиян и пять граждан Белоруссии.

Россияне получили травмы легкой степени тяжести и были выписаны из больницы сразу после оказания помощи. Одна гражданка Белоруссии получила серьезные травмы, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

