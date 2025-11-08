В Таиланде 11 россиян пострадали из-за рухнувшего с холма автобуса

В Таиланде 11 россиян получили травмы во время экскурсионной поездки на автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе местной туристической полиции.

«Туристический шаттл перевернулся на территории национального парка Сайок. 11 граждан России получили ранения и были отправлены в больницу», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что из числа пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще двух россиян оценивается как среднее. Остальным туристам оказали амбулаторное лечение.

Информации о погибших нет.

Ранее сообщалось, что тайские военные моряки спасли россиян с катера, севшего на скалы в восьми километрах от берега.

