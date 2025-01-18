Россия вдвое сократила импорт вина из Евросоюза

Россия вдвое сократила импорт вина из Европейского союза по итогам ноября. Об этом стало известно из данных Евростата.

Так, поставки вина сократились до 47,6 миллиона евро в годовом выражении. Лидерство по импорту вина сохраняет Италия с мая прошлого года - на ее долю приходится 35%.

Еще в ноябре на первом месте по ввозу продукции занимала Латвия, которая обеспечивала 46% всех поставок из Евросоюза. Последний раз она была лидером в апреле, а по итогам ноября заняла второе место с долей в 30%.

На третьем месте оказалась Польша с 13%, четвертое место поделили между собой Португалия и Литва - по 6% соответствено, замкнула пятерку Германия (5% поставок).

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил перераспределить спрос на вино в пользу отечественной продукции. Отмечалось, что у россиян ограничены возможности для знакомства с ассортиментом отечественных марок, в том числе из-за доминирования иностранной продукции.