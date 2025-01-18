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Россия вдвое сократила импорт вина из Евросоюза

В годовом выражении поставки вина сократились до 47,6 миллиона евро.
Игнат Далакян 2025-01-18 17:17:43
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Россия вдвое сократила импорт вина из Европейского союза по итогам ноября. Об этом стало известно из данных Евростата.

Так, поставки вина сократились до 47,6 миллиона евро в годовом выражении. Лидерство по импорту вина сохраняет Италия с мая прошлого года - на ее долю приходится 35%.

Еще в ноябре на первом месте по ввозу продукции занимала Латвия, которая обеспечивала 46% всех поставок из Евросоюза. Последний раз она была лидером в апреле, а по итогам ноября заняла второе место с долей в 30%.

На третьем месте оказалась Польша с 13%, четвертое место поделили между собой Португалия и Литва - по 6% соответствено, замкнула пятерку Германия (5% поставок).

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил перераспределить спрос на вино в пользу отечественной продукции. Отмечалось, что у россиян ограничены возможности для знакомства с ассортиментом отечественных марок, в том числе из-за доминирования иностранной продукции.

#Россия #в стране и мире #Вино #Импорт
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