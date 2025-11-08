Украина закрыла все пункты пропуска на границе

Украина временно приостановила работу всех КПП на своей границе. Об этом сообщает украинская погранслужба.

«Внимание! Временно остановлены пропускные операции на государственной границе», - говорится в сообщении.

Причиной стал сбой в базе данных украинской таможни. Таким образом, ни люди, ни транспорт пока не могут пересечь границу ни в одном из направлений.

Сколько времени понадобится на то, чтобы возобновить пропуск через границу, также не сообщается. Причина сбоя также не разглашается.

Ранее сообщалось о том, что за последние два месяца страну покинули почти 100 тысяч мужчин.