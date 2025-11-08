МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Украина закрыла все пункты пропуска на границе

Причиной стал сбой в базе данных таможни.
Константин Денисов 2025-11-08 16:27:12
© Фото: Petrov Sergey news.ru, Global Look Press

Украина временно приостановила работу всех КПП на своей границе. Об этом сообщает украинская погранслужба.

«Внимание! Временно остановлены пропускные операции на государственной границе», - говорится в сообщении.

Причиной стал сбой в базе данных украинской таможни. Таким образом, ни люди, ни транспорт пока не могут пересечь границу ни в одном из направлений.

Сколько времени понадобится на то, чтобы возобновить пропуск через границу, также не сообщается. Причина сбоя также не разглашается.

Ранее сообщалось о том, что за последние два месяца страну покинули почти 100 тысяч мужчин.

#в стране и мире #Украина #граница #Сбой #таможня
